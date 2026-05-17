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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung Halle 101

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 22:35 Uhr Uhr wurde die Polizei Speyer über eine körperliche Auseinandersetzung bei der Halle 101 in Speyer, zwischen mehreren Personen, informiert. Vor Ort ergaben Ermittlungen, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei, welche anschließend vor der Halle 101 körperlich eskaliert sei. Hierbei wurde ein 15-jähriger von einem bislang unbekannten Beschuldigten mehrfach ins Gesicht geschlagen und anschließend gegen den Kopf getreten. Daraufhin soll sich der Täter fußläufig in unbekannte Richtung entfernt haben. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein weiterer, 17-jähriger Geschädigter, ebenfalls von dem bislang unbekannten Beschuldigten, eine Ohrfeige bekommen zu haben. Eine Absuche nach dem Beschuldigten vor Ort verlief negativ. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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