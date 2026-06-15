POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf- Einbruch in Lagerhalle In der Zeit von Freitag, 12. Juni 2026, 12.00 Uhr bis Sonntag, 14. Juni 2026, 13.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Dinklager Straße ein. Um in die Halle zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam die Zugangstür auf, ob etwas entwendet wurde, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Damme entgegen. ...

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