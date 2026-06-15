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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Aktuell liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 15.06.2026 – 10:52

    POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/ Südkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Mehrere E-Scooter entwendet Am vergangenen Wochenende kam es zum Diebstahl mehrerer E-Scooter im Stadtgebiet von Cloppenburg. Am Sonntag, 14. Juni 2026, zwischen 13.00-21.30 Uhr, wurde ein Scooter auf dem Gelände des CAG, Bahnhofstraße entwendet, am Samstag, zwischen 21.30 Uhr und 0.00 Uhr, ein Weiterer auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße. Hinweise zu ...

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  • 15.06.2026 – 10:40

    POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf- Einbruch in Lagerhalle In der Zeit von Freitag, 12. Juni 2026, 12.00 Uhr bis Sonntag, 14. Juni 2026, 13.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Dinklager Straße ein. Um in die Halle zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam die Zugangstür auf, ob etwas entwendet wurde, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Damme entgegen. ...

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  • 14.06.2026 – 11:47

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 13./14.06.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl Am 13.06.2026, in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr kam es im einem Lebensmittel-Discounter am Mühlencenter zu einem Geldbörsendiebstahl. Bislang unbekannter Täter entwendete in einen unbeobachteten Moment die Geldbörse einer 59-jährigen Emstekerin. Die Geschädigte befand sich zum Vorfallzeitpunkt in dem Geschäft. ...

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