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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Kfz-Kennzeichen entwendet

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurden am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Cloppenburg Kfz-Kennzeichen entwendet. Im Zeitraum von Sonntag, 14. Juni 2026, 14.00 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 08:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichen von einem Toyota, der im Kaschnitzweg abgestellt war. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle PHK Meiners
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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