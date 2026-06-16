Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg- Kfz-Kennzeichen entwendet
Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurden am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Cloppenburg Kfz-Kennzeichen entwendet. Im Zeitraum von Sonntag, 14. Juni 2026, 14.00 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 08:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichen von einem Toyota, der im Kaschnitzweg abgestellt war. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.
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