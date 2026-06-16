POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland- Schuppen aufgebrochen Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, drangen am vergangenen Wochenende, Freitag, 12. Juni 2026, 14.00 Uhr bis Sonntag, 14. Juni 2026, 17:00 Uhr unbekannte Täter in einem Schuppen in der Tulpenstraße ein und entwendeten aus diesem Angelutensilien und Werkzeug. Vermutlich gelangten die Täter über den Böschungsbereich der B72 an das Grundstück, wo der ...

mehr