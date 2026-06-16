Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Schuppen aufgebrochen

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, drangen am vergangenen Wochenende, Freitag, 12. Juni 2026, 14.00 Uhr bis Sonntag, 14. Juni 2026, 17:00 Uhr unbekannte Täter in einem Schuppen in der Tulpenstraße ein und entwendeten aus diesem Angelutensilien und Werkzeug. Vermutlich gelangten die Täter über den Böschungsbereich der B72 an das Grundstück, wo der Schuppen aufgestellt ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

Friesoythe-Gehlenberg- Fahrradfahrer angegriffen- Zeugenaufruf Am Sonntag, 07. Juni 2026, gg. 22:30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Fahrrad die Gehlenberger Hauptstraße. In Höhe der Marienstraße wurde er auf zwei Männer aufmerksam, die am Fahrbahnrand standen und als der dieser passieren wollte, wurde er von den Männern gestoppt. Anschließend brachte einer der Täter den Friesoyther zu Boden, der andere trat daraufhin auf das Opfer ein, so dass dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Die Angreifer können vom Opfer wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 40-45 Jahre alt, "normale Figur", dunkel gekleidet. Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 40-45 Jahre alt, ebenfalls normale Statur, Bekleidung: ebenfalls dunkel gekleidet. Beide Täter hatten beim Angriff Kapuzen über den Kopf gezogen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Friesoythe entgegen.

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