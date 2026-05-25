Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger erhält Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026 sprach ein achtsamer Bürger eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg um 10:00 Uhr an und teilte den Beamten seine Wahrnehmungen bezüglich eines Mannes mit. Die Einsatzkräfte nahmen sich der Situation sofort an und begaben sich auf den Bahnhofsvorplatz. Sie stellten einen 24-Jährigen auf einer Parkbank fest, wie dieser mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv und zog seine Hose auch nur zögerlich hoch. Es erfolgte seine Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der Deutsche erhält eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlung.

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