Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger ohne Ticket greift Zugbegleiter an: Mitreisende greifen couragiert ein

Dessau-Roßlau (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026 informierte ein Zugbegleiter um 14:27 Uhr die Bundespolizei über eine tätliche Auseinandersetzung in einer Regionalbahn. Diese befand sich auf der Fahrt von Baalberge in Richtung Dessau. Ein 36-Jähriger warf unvermittelt eine leere Glasflasche nach dem Bahnmitarbeiter und traf diesen an der Hüfte. Zudem schlug und schubste er den Kontrolleur und stieß einem unbeteiligten Reisenden einen Koffer gegen das Schienbein. Weitere Mitreisende nahmen die Situation wahr, griffen ein, brachten den Angreifer zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Beamte waren mit Einfahrt des Zuges an dessen Ankunftsgleis am Hauptbahnhof Dessau, nahmen von allen Involvierten die Personalien auf und den deutschen Tatverdächtigen mit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Mann erhält Strafanzeigen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Erschleichens von Leistungen, denn ein für die Fahrt erforderliches Zugticket konnte er auch nicht vorweisen.

Die Bundespolizeiinspektion wird sich mit den helfenden Reisenden in Verbindung setzen und sich für ihre gezeigte Zivilcourage gebührend bedanken.

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