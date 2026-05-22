Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann ohne Fahrschein wirft Steine gegen den Zug und begibt sich ins Gleis

Dessau-Roßlau, Coswig (Anhalt) (ots)

Am Donnerstag, den 21. Mai 2026 informierte ein Zugbegleiter die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 12:16 Uhr vom Bahnhof Dessau darüber, dass eine männliche Person am Haltepunkt Klieken, auf der Fahrtstrecke von Coswig nach Dessau, die ihm zugeteilte Bahn mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt hatte. Zuvor wurde der Mann aufgrund eines fehlenden Tickets von der Weiterfahrt in der Regionalbahn ausgeschlossen und sollte den Zug verlassen. Daraufhin trat er gegen den Fahrkartenautomaten, stieg aus, ergriff mehrere Schottersteine und beschädigte damit drei Scheiben des Zuges. Anschließend verließ er den Haltepunkt Klieken fußläufig, als der Zug Richtung Dessau weiterfuhr. Die Bahn wurde der Schadensaufnahme zugeführt. Um 16:03 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn eine Person kurz vor Coswig im Gleisbereich. Ein Güterzug musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt. Eine verständigte Streife des Bundespolizeirevieres Dessau fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zum besagten Ereignisort, konnte jedoch keine Person feststellen. Anhand einer Personenbeschreibung bemerkten die Einsatzkräfte jedoch kurze Zeit später auf der nahegelegenen Straße einen jungen Mann, auf welchem jene Beschreibung passte. Die Identität des syrischen Staatsangehörigen konnte mittels Fingerabdrucksystem zweifelsfrei festgestellt werden. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass es sich bei dem Sachverhalt in der Mittags- und Nachmittagszeit um ein und dieselbe Person handelt. Demnach wurde gegen den 24-jährigen Gefahrenverursacher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Es ergaben sich durch die Gleissperrung bei 3 Zügen insgesamt 61 Minuten Verspätungen. Die Höhe des Sachschadens muss derzeit noch ermittelt werden.

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