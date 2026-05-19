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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Unbekannter entwendet E-Scooter

Bahnstrecke Magdeburg - Güsten (ots)

Am 23. Oktober 2024 entwendete ein Mann aus einer Regionalbahn auf der Fahrt von Magdeburg nach Güsten, gegen 23:45 einen E-Scooter im Wert von 559 Euro, welchen der rechtmäßige Eigentümer zuvor im Fahrradabteil abgestellt hatte. Der Geschädigte meldete anschließend den Diebstahl. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Videomaterial gesichert und gesichtet. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Magdeburg per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem folgenden Link: https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/23-oktober-2024-diebstahl-im-rb80413-von-magdeburg-nach-guesten-10-2026

einzusehen und sollen für die Printausgaben genutzt werden. Der Tatverdächtige ist circa 20 Jahre alt. Er trägt eine Glatze und war am Tattag mit einer dunkelgrauen Jacke, darunter einem beigefarbenen Pullover und einer dunklen Hose gekleidet. Zudem trug er einen Rucksack auf seinem Rücken. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter auf den Lichtbildern oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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