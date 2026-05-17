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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vater zahlt Geldstrafe für seine 28-jährige Tochter

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 15. Mai 2026 klingelte eine 28-Jährige um 19:20 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und wollte eine Anzeige erstatten. Bei der sich anschließenden Überprüfung ihrer Personalien im Informationssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass die Frau selbst gesucht wurde, gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vor. Bereits im November 2023 verurteilte das Amtsgericht Tiergarten die ägyptische Staatsangehörige wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen Haft. Weder zahlte die Frau den auferlegten Betrag, noch stellte sie sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Berlin im Februar dieses Jahres den Haftbefehl. Die Gesuchte kontaktierte ihre Familie. Der informierte Vater brachte die geforderten 900 Euro auf und zahlte den haftabwendenden Betrag in einer Polizeidienststelle in Berlin ein. Anschließend konnte seine Tochter die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg wieder verlassen. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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