Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrraddiebstahl - Bundespolizei gelingt schnelles Auffinden

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 15. Mai 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 13:20 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Der 32-Jährige führte ein hochwertiges Fahrrad mit sich. Bei der Überprüfung des Zweirades sollten die Beamten weiter fündig werden. Durch den Abgleich der Identifikationsnummer des e-Bikes in der Fahndungsdatei der Polizei wurde bekannt, dass dieses zwei Tage zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Entsprechend stellten die Beamten das Gefährt sicher und informierten den rechtmäßigen Besitzer. Der nigerianische Staatsangehörige muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten und erhält eine Strafanzeige.

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