Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger begibt sich in Gefahr

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 15. Mai 2026 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 20:42 Uhr über eine männliche Person vor dem Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug, welche sich an den Bahngleisen entlang bewegt. Die Lokführer der im dortigen Bereich fahrenden Züge erhielten selbige Information, verringerten Fahrgeschwindigkeit und fuhren auf Sicht. Ein achtsamer Lokführer eines Güterzuges nahm die Person wahr, stoppt erst seinen Zug und dann den 22-Jährigen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei fuhr umgehend mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes, übernahm den jungen Mann und brachte ihn aus dem Gefahrenbereich. Gegen den südsudanesischen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aufgrund des Sachverhaltes und den notwendigen Maßnahmen erhielten 7 Züge eine Verspätung von insgesamt 180 Minuten.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Bahnanlagen sind kein freies Gelände! Menschen begeben sich mit ihrem Handeln unbewusst in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an, sie können nicht ausweichen und werden je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell