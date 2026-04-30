Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Böschungsbrand neben Bahngleise

Niederoderwitz (ots)

29.04.2026 | Niederoderwitz

Unbekannte Täter haben am Nachmittag des 29. April 2026 in Niederoderwitz auf Höhe des Hutbergblicks den Bahndamm neben dem befahrenen Gleis entzündet. Die Feuerwehr löschte sofort die Fläche von 21 Quadratmetern. Die Bundespolizei stellte keine Beschädigung der dort verlaufenden Bahnkabel fest. Der Bahnverkehr wurde nicht direkt beeinträchtigt. Erst am vergangenen Wochenende haben Fußballfans nahe des Bautzeners Bahnhof mit einem Bengalofeuerwerkskörper eine größere Rasenfläche neben dem Gleis entzündet.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Mitteilung von Hinweisen zu Tat und Tätern unter 03586 / 76020.

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