Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder legen Steine auf die Gleise

Großschönau (ots)

28.+29.04.2026 | 16:00-18:00 Uhr | Großschönau

In Großschönau haben unbekannte Kinder am 28. und am 29. April 2026 jeweils zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr mehrere Steine auf die Bahngleise gelegt und dadurch kurze Streckensperrungen ausgelöst. Die Bundespolizei stellte auf Höhe des Eiskellers bzw. des Gutes Großschönau mehrere Stellen mit zerborstenen Steinen fest. In einigen Fällen konnten die Züge halten und die Triebfahrzeugführer aufgelegte Steine entfernen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sind keine Beschädigungen an Schienenfahrzeugen eingetreten und wurde niemand durch umherschleudernde Steinbrocken verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Es kam zu kurzen Zugverspätungen.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach warnt eindringlich vor unbefugten Gleisaufenthalten und dem Bereiten von Hindernissen auf den Schienen. Es handelt sich nicht um einfache Lausbubenstreiche und kann zu ernsten Folgen für Züge, Fahrgäste und das eigene Leib / Leben führen. Hinweise zu Tat und Tätern bitte telefonisch unter 03586 / 76020 mitteilen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell