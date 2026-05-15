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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballfanreiseverkehr anlässlich der Spielbegegnung 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 17. Mai 2026 findet um 15:30 Uhr in der Landeshauptstadt Magdeburg die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern in der AVNET-Arena statt. Zur Unterstützung ihrer Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im Zeitraum von circa 11:30 Uhr - 14:30 Uhr sowie 18:00 Uhr - 21:30 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, des Bahnhofes Magdeburg-Neustadt, des Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug sowie der Bahnhöfe und Züge auf den Strecken rund um Magdeburg kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzern der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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