Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bagger beschädigt Oberleitung und verursacht 1.340 Minuten Zugverspätungen

Coswig (Anhalt) (ots)

Am Dienstag, den 12. Mai 2026 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 08:52 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Oberleitungsschaden auf der Bahnstrecke zwischen Roßlau und Lutherstadt Wittenberg. Zuvor war ein Güterzug mit der Oberleitung kollidiert, wodurch eine sofortige Gleissperrung veranlasst wurde. Eine Streife des Bundespolizeireviers Dessau begab sich umgehend zum Ereignisort. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bagger bei Bauarbeiten ein Tragseil an der Oberleitung beschädigt, wodurch ein Isolator in den Fahrweg hing. Die Kollision mit einem herannahenden Güterzug konnte aufgrund der Kürze der Zeit, trotz eingeleiteter Schnellbremsung, nicht mehr verhindert werden. Hierdurch wurde die Frontscheibe sowie der Stromabnehmer des Zuges beschädigt, so dass dieser nicht weiterfahren konnte. Es gab keine verletzten Personen. Der Bagger blieb unbeschädigt. Es ergaben sich bei 27 Zügen insgesamt 1.340 Minuten Verspätungen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

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