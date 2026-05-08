Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 8 Monate Freiheitsstrafe

Stendal (ots)

Am Donnerstag, den 7. Mai 2026 nutzte eine männliche Person um 06:27 Uhr einen Intercity-Express von Berlin bis nach Stendal, ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Demnach wurde die Bundespolizei informiert. Eine verständigte Streife begab sich unverzüglich zum Ankunftsbahnsteig des relevanten Zuges am Hauptbahnhof Stendal und nahm den 62-Jährigen zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Nach Feststellung seiner Identität und Überprüfung dieser im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass der aus Estland Stammende per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wird. Im November 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten wegen Diebstahls mit Waffen, Banden- und Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Da sich der Gesuchte bislang nicht auf die ergangene Ladung zum Strafantritt stellte, erging im August 2025 jener Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten eine erneute Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

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