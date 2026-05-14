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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger ohne Ticket, mit Beförderungsverbot, beleidigt und tritt

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 13. Mai 2026 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 16:55 Uhr über eine männliche Person ohne erforderliches Ticket in einer Regionalbahn informiert. Jener Zug befand sich auf der Strecke von Halberstadt in Richtung Halle (Saale). Der 22-Jährige beleidigte zudem die Zugbegleiterin und trat in Richtung ihres linken Schienbeines. Die 47-Jährige zog in diesem Moment glücklicherweise ihr Bein zurück, sodass sie nur leicht gestreift wurde. Eine verständigte Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ankunftsbahnsteig des relevanten Zuges im Hauptbahnhof Halle (Saale), nahm sich dem Sachverhalt an und im Weiteren den algerischen Staatsangehörigen zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Die Zugbegleiterin setzte ihren Dienst fort. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen wurde zudem bekannt, dass gegen den jungen Mann ein aktuelles Beförderungsverbot besteht. Demnach erhielt der Beschuldigte Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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