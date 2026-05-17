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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2000 Euro Geldstrafe oder 50 Tage Haft: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 15. Mai 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 04:09 Uhr einen jungen Mann im Bereich des Hauptbahnhofes Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg zum Vorschein. Im August 2025 verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den eritreischen Staatsangehörigen wegen des vorsätzlichen Gebrauchs eines unversicherten Kraftfahrzeuges zu einer Geldstrafe von 2000 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 100 Tagen Haft. Weder zahlte der 26-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg im April dieses Jahres den Haftbefehl. Der Gesuchte konnte die geforderten 2000 Euro aufbringen, eine 50-tägige Haft abwenden und nach Einzahlung des Geldes die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg als freier Mann wieder verlassen. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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