Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger zerstört Verglasung eines Wartemoduls

Osterburg (Altmark), Stendal (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026 informierte ein achtsamer Reisender die Polizei um 21:33 Uhr über eine Sachbeschädigung am Bahnhof Osterburg (Altmark) und übermittelt später sogar ein Foto des Tatverdächtigen. Nach der Erstmeldung trat eine männliche Person gegen eine Scheibe eines Wartmoduls. Die Verglasung wurde infolgedessen vollständig zerstört. Verständigte Bundespolizisten fuhren umgehend in Richtung des Ereignisortes, nahmen den Sachverhalt auf und konnten ermitteln, dass der Verdächtige anschließend in eine S-Bahn in Richtung Stendal-Stadtsee stieg. Eine weitere Streife der Bundespolizei wurde informiert und fuhr umgehend zum Haltepunkt Stendal-Stadtsee, mit Erfolg. Der 27-Jährige konnte gestellt und den weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Der Deutsche erhält eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

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