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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 51-Jähriger pöbelt, schlägt, beleidigt, bedroht und führt Messer mit

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 23. Mai 2026 nutzte eine männliche Person um 17:40 Uhr einen Regionalexpress von Könnern in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof. Auf der Zugfahrt pöbelte er bereits Mitreisende an. Beim planmäßigen Halt des Expresses und anschließendem Aussteigevorgang stieß der 51-Jährige mit seinem Fahrrad einem jungen Mann mehrfach gegen dessen Wade und schlug ihm wiederholt mit der Faust gegen die Schulter. Hierbei erlitt der 34-jährige tunesische Staatsangehörige Hautabschürfungen am rechten Oberarm. Zudem beleidigte er die 30-jährige Mitreisende des Mannes mit ehrverletzenden Worten und erhob seinen Arm mit geballter Faust gegen sie. Eine Zeugin filmte die Beleidigungen und Bedrohung mit ihrem Smartphone. Beamte des Bundespolizeirevieres Halle (Saale) nahmen von den Geschädigten und der Zeugin die Personalien auf. Der Tatverdächtige sollte sich den Einsatzkräften gegenüber ausweisen. Der Aufforderung kam er nicht nach und verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Bundespolizisten ein Einhandmesser in der mitgeführten Bauchtasche fest und dieses im Weiteren sicher. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Der Deutsche erhält Strafanzeigen wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch und Waffengesetz und ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle (Saale), welches Mitarbeiter der Bahnsicherheit ausgestellt haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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