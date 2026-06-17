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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Altenoythe Kupferdiebstahl

Kupferteile einer Fassade, im Wert von rund 4000 Euro, entwendeten unbekannte Täter von der Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe, Straße "Am Glockenturm". Der genaue Tatzeitraum kann nicht angegeben werden, es dürfte jedoch in den vergangenen Tagen stattgefunden haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

Friesoythe-Gehlenberg- Versuchter Einbruch Am Dienstag, 16. Juni 2026, gg. 13.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in der Gehlenberger Kirchstraße widerrechtlich zu öffnen, vermutlich um in der Wohnung einzubrechen. Dabei wurde er von Anwohnern überrascht und flüchtete vom Tatort. Die Anwohner konnten folgende Täterbeschreibung abgeben: - Ca. 1,95 groß - Schlanke Figur - Lichtes Haar - Helles Shirt

Hinweise zum Täter- oder eines möglichen Fluchtfahrzeuges nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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