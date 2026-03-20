Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kontrollergebnis kam der Bundespolizei "spanisch" vor

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Es gibt diese Kontrollergebnisse, die aufhorchen lassen und auf den ersten Blick seltsam erscheinen.

So geschah es am Donnerstagmorgen, dass dem Zugpersonal eines ICE, der aus Richtung Frankfurt am Main kam, ein Fahrgast aufgefallen ist, der kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Ihm wurde eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt. Zur Personalienüberprüfung wurde die Bundespolizei beim Halt im Erfurter Hauptbahnhof hinzugezogen.

Der Reisende war eigenen Angaben zufolge ein algerischer Staatsbürger. Dokumente, die das belegen konnten, führte er nicht mit sich. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke bestätigte diese Angaben zunächst. Die Bundespolizei wollte dem Anfangsverdacht eines unerlaubten Aufenthaltes nachgehen. Plötzlich fiel dem Mann ein, dass er ein Spanier sei und bei einem vorherigen Behördenkontakt falsche Angaben gemacht habe.

Durch Familienmitglieder wurden Kopien seiner spanischen Dokumente übermittelt. Die Bundespolizisten schalteten zudem eine länderübergreifende Kontaktdienststelle ein, um Licht ins Dickicht der Personalien und Nationalitäten zu bringen. Es stellte sich schlussendlich heraus, dass der junge Mann ein 18-jähriger Spanier ist. Warum er falsche Angaben getätigt und über seine wahre Identität hinweggetäuscht hat, blieb offen.

Gegen ihn wird wegen dem Erschleichen einer Beförderungsleistung und dem Betrugsverdacht ermittelt. Für die polizeilichen Informationssysteme wurde zudem eine Personalienkorrektur vorgenommen.

Von seinem Vater wurde dem 18-Jährigen ein Zugticket zugesandt. Nach Frankfurt am Main reiste er nun nicht mehr als Algerier zurück, auch wenn ihm das spanisch vorkam.

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