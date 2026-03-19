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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit Gepäck beladener Mann überquert Gleise und wird ausfällig

Jena, Bahnhof Jena-Göschwitz (ots)

Bei der Überwachung von Bahnhöfen legte eine Streife in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auch einen Stopp in Jena-Göschwitz ein. Während der Ankunft am Bahnhof konnten sie einen Mann beobachten, der die Gleise überschritten hat.

Die Streife begab sich durch einen Personentunnel zu einem Bahnsteig. Dort angekommen, sah man, dass der betreffende Mann, der mit Gepäck beladen war, sich erneut über die Gleisanlagen bewegt hat. Kurze Zeit nachdem er den Bahnsteig erreicht hat, fuhr ein Zug ein. Der Aha-Effekt blieb bei dem Mann aus.

Der 31-Jährige wurde durch die Bundespolizisten zu seinem Fehlverhalten belehrt. Er zeigte sich unkooperativ, uneinsichtig und beleidigte die Beamten während der Kontrolle.

Mit seinem Verhalten hat sich der Deutsche nicht nur selbst in Lebensgefahr begeben, sondern auch ein Bußgeldverfahren wegen dem unerlaubten Aufenthalt in den Gleisen sowie eine Strafanzeige wegen Beleidigung erwirkt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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