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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Erneut Taschendiebstähle Am Dienstag, 16. Juni 2026, 11:15 Uhr, wurde einer 73-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden die Geldbörse entwendet, die sie in einer Handtasche beim Einkaufen mit sich führte. Tatort war ein Discounter in der Holdorfer Straße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Damme.

Vechta- Vandalismus an der Overbergschule Am Montag, 15. Juni 2026 und am Dienstag, 16. Juni 2026 wurden an der Overbergschule in Vechta (Overbergstraße) Verglasungen einer Tür beschädigt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Glaseinsatz jeweils mit einem Stein eingeschlagen/eingeworfen worden sein. Vermutlich fanden die Taten in den Nachmittags-/Abendstunden statt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Vechta- Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Dienstag, 16. Juni 2026, 07:45 Uhr, wurde ein Pkw-Anhängergespann auf der Straße "Beim Alten Flugplatz" kontrolliert. Fahrer des Gespannes war ein 39-Jähriger aus Burgdorf bei Hannover. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass weder das Zugfahrzeug (Pkw), noch der Anhänger versichert war. Daher wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt, die angebrachten Kfz-Kennzeichen wurden eingezogen.

Holdorf- Jugendlicher flieht mit "getuntem" E-Scooter Am Dienstag, 16. Juni 2026, 19:55 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen E-Scooter aufmerksam, der auf dem Ostring in Holdorf fuhr. Als die Beamten den männlichen Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete. Dabei wurde festgestellt, dass der E-Scooter eine Spitzengeschwindigkeit von rund 60 Km/h erreichte, er war somit vor Fahrtantritt "manipuliert worden". Der 16-jährige, flüchtige Holdorfer konnte jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Ihm erwartet nun ein Strafverfahren, wegen des Fahrens ohne Führerscheins und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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