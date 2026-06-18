Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von GPS-Geräten

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr, kam es in der Straße Pehmertanger Damm, auf einem dortigen landwirtschaftlichen Betrieb, zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen GPS-Geräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.

Saterland, OT Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Kirchweg Ecke Hauptstraße in Strücklingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige PKW-Fahrerin aus Strücklingen beabsichtigte, vom Kirchweg kommend nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Bollingen. Der 20-Jährige befuhr den Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Sowohl am PKW als auch am E-Scooter entstanden Schäden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 550 Euro geschätzt.

Saterland, OT Scharrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 16:20 Uhr, kam in der Hauptstraße in Höhe der Straße Am Sportplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Bad Zwischenahn befuhr die Hauptstraße in Richtung Friesoythe, als dieser in einer Kurve aufgrund einer Ölspur ins Schleudern geriet und stürzte. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ölspur wurde kurz zuvor durch ein defektes Baustellenfahrzeug verursacht. Eine Reinigung der Fahrbahn wurde veranlasst.

Saterland, OT Strücklingen/Wittensand - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Wittensander Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Strücklingen beabsichtigte, von der Wittensander Straße kommend nach links auf ein Grundstück abzubiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt warten. Ein dahinter befindlicher 18-jähriger PKW-Fahrer aus Ostrhauderfehn übersah die Situation und fuhr auf den PKW des 42-Jährigen aus. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

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