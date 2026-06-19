Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln beabsichtigte, von der Vestruper Straße nach links in die Straße Am Neuen Damm abzubiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern (Old.) erkannte die Situation zu spät und kollidierte trotz Ausweichmanövers mit dem PKW des 58-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 58-Jährigen auf den Gegenfahrstreifen geschoben und kollidierte frontal mit einem PKW eines 30-Jährigen aus Diepholz. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle Fahrer leicht verletzt. Zudem wurden ein 37-Jähriger aus Vechta sowie ein 53-Jähriger aus Lohne, die sich im PKW des Diepholzer befanden, ebenfalls leicht verletzt. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 07:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Prozessionsweg Ecke Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen beabsichtigte vom Prozessionsweg kommend nach links auf die Löninger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie zunächst einen entgegenkommenden 75-jährigen E-Bike Fahrer aus Cloppenburg. Die 21-Jährige wich mit dem PKW aus, der 75-Jährige bremste stark ab und kam zu Fall. Der Cloppenburger wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, zwischen 10:50 Uhr 11:37 Uhr, kam es in der Soestenstraße auf einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten, blauen VW Caravelle, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Tel.: 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Straße Industriezubringer zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg beabsichtigte, von der B72 kommend nach links auf den Industriezubringer in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Motorradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

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