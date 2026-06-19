Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln beabsichtigte, von der Vestruper Straße nach links in die Straße Am Neuen Damm abzubiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern (Old.) erkannte die Situation zu spät und ...

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