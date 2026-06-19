Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel, OT Harkebrügge - Versuchter Einbruch
Zwischen Mittwoch, 17. Juni 2026, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 18. Juni 2026, kam es in der Junker-Harke-Straße bei einer dortigen Metallbaufirma zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Personen versuchten, das Einfahrtstor der Firma aufzubrechen. Dieses misslang. Zu einem Eindringen in die Firma es nicht gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.
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