PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel, OT Harkebrügge - Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 17. Juni 2026, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 18. Juni 2026, kam es in der Junker-Harke-Straße bei einer dortigen Metallbaufirma zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Personen versuchten, das Einfahrtstor der Firma aufzubrechen. Dieses misslang. Zu einem Eindringen in die Firma es nicht gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. Nadine Wolke, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 12:31

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln beabsichtigte, von der Vestruper Straße nach links in die Straße Am Neuen Damm abzubiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern (Old.) erkannte die Situation zu spät und ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Kennzeichendiebstahl Am Mittwoch, 17. Juni 2026, zwischen 05:30 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in Damme, in der Straße Im Hofe, auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes, zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Person entwendete die Kennzeichen vom einem grauen Alfa Romeo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen. Vechta - Diebstahl eines ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 10:54

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl von GPS-Geräten Am Mittwoch, 17. Juni 2026, zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr, kam es in der Straße Pehmertanger Damm, auf einem dortigen landwirtschaftlichen Betrieb, zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen GPS-Geräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen. Saterland, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren