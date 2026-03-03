PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schulwegkontrollen im Stadtgebiet

Bad Kreuznach (ots)

Am 03.03.2026 wurde durch die PI Bad Kreuznach im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:15 Uhr an den Grundschulen der Hofgartenstraße sowie der Dr. Martin-Luther-King Grundschule in Bad Kreuznach zeitgleich eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Kindersicherung sowie die Einhaltung der Durchfahrtsverbote in den betroffenen Straßen vor den Schulen. Im Bereich der Hofgartenstraße wurden etwa 30 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen und acht Fahrzeugführer aufgrund des Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot verwarnt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund einer fehlenden Sicherung in Form eines Sicherheitsgurtes eingeleitet. An der Dr. Martin-Luther-King Grundschule konnten keine Verstöße festgestellt werden. Insgesamt konnte jedoch ein erhöhtes Aufkommen der "Elterntaxis" festgestellt werden.

Die polizeilichen Präventionsmaßnahmen wurden durch die Eltern und Anwohner positiv wahrgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

