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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Samstag (30.05.2026, 10.50 Uhr) bei einem Alleinunfall in Warendorf-Einen leicht verletzt worden.

Die 19-jährige Sassenbergerin fuhr auf der L 548 Richtung Milte als sie aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Straße abkam. Hier stieß sie in einen Straßengraben, in dem sich das Auto überschlug. Die junge Frau verließ das Auto selbstständig und wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 2300 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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