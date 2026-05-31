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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Spielabbruch in der 77. Minute beim Spiel RW Ahlen gegen FC Eintracht Rheine

Warendorf (ots)

Am Sonntag (31.05.2026) um 15 Uhr begann im Ahlener Wersestadion das Fußball-Oberliga-Spiel Rot-Weiß Ahlen gegen den FC Eintracht Rheine. Der Schiedrichter unterbrach das Spiel zunächst zwei Mal aufgrund von Gewitter und Hagel. In der 77. Spielminute kam es dann sowohl im, als auch vor dem Stadion zum Zünden von Pyrotechnik und Böllern. Das Spiel wurde daraufhin durch den Unparteiischen abgebrochen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Es kam zu keinen weiteren Ausschreitungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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