POL-WAF: Beckum. Mit unzureichender Ladungssicherung und ohne Fahrerlaubnis aufgefallen
Warendorf (ots)
Am Freitag, 29.05.2026 um 14.58 Uhr kontrollierten Polizeibeamte ein PKW-Anhänger-Gespann auf der Ladestraße in Beckum, da die Ladung auf dem Anhänger offensichtlich nicht ordnungsgemäß gesichert war. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Beckum nicht die für das Gespann erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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