POL-WAF: Beckum. Mit unzureichender Ladungssicherung und ohne Fahrerlaubnis aufgefallen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (27.05.2026) um 14.50 Uhr kam es in Wadersloh an der Gregor-Waldmann-Straße, vor dem dortigen Gebäude der Sparkasse zum Raub einer Geldbörse. Eine 48-jährige Wadersloherin betrat den Vorraum der Sparkasse als ihr der unbekannte Täter entgegen kam. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens verließ die Wadersloherin das Gebäude wieder. Der Unbekannte folgte ihr bis zur Königstraße und ...

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