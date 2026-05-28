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POL-WAF: Wadersloh. Frau zu Boden gestoßen und Geldbörse geraubt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) um 14.50 Uhr kam es in Wadersloh an der Gregor-Waldmann-Straße, vor dem dortigen Gebäude der Sparkasse zum Raub einer Geldbörse. Eine 48-jährige Wadersloherin betrat den Vorraum der Sparkasse als ihr der unbekannte Täter entgegen kam. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens verließ die Wadersloherin das Gebäude wieder. Der Unbekannte folgte ihr bis zur Königstraße und schubste sie während des Laufens, sodass sie zu Boden stürzte. Hier entwendet er ihr die Geldbörse, ging zurück zur Sparkasse und flüchtete mit einem grünen Herrenrad. Der Täter soll circa 30 Jahre alt, männlich, schlank und indischen Phänotyps gewesen sein. Er hatte schwarze Haare. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Täter um einen 36-Jährigen aus Wadersloh handeln könnte. Zeugen die weitere Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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