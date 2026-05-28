Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auto stößt beim Ausparken mit Fußgängerin zusammen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (27.05.2026) um 16.30 Uhr kam es in Sendenhortst an der Straße Schleiten zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 60-Jährige aus Sendenhorst fuhr mit ihrem Auto rückwärts aus einer Zufahrt. Eine 76-jährige Frau (ebenfalls aus Sendenhorst) ging zu diesem Zeitpunkt dort entlang. Die Fußgängerin wurde vom Pkw angefahren und stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell