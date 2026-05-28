POL-WAF: Oelde. Nach Zusammenstoß mit weißem Peugeot geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (27.05.2026) um 13.25 Uhr kam es in Ahlen auf dem Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige aus Ahlen befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Warendorfer Straße. Auf dem dortigen Parkstreifen stand ein geparkter Linienbus. Die Ahlenerin prallte auf das Heck des geparkten Busses. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein ...

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