PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Geparkten schwarzen Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Dienstag (26.05.2026) 15.55 Uhr bis Mittwoch(27.05.2026) 5.15 Uhr wurde ein an der Ennigerstraße in Ennigerloh geparkter VW Golf an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 08:11

    POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Radfahrerin gesucht

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (27.05.2026) um 21 Uhr kam es in Ahlen an der Kreuzung Parkstraße / Bürgermeister-Corneli-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau aus Ahlen befuhr mit ihrem Fahrrad den Klärweg in Richtung Bürgermeister-Corneli-Ring. An der Kreuzung fuhr sie geradeaus weiter. Eine unbekannte ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 07:58

    POL-WAF: Ahlen. Mit Pkw auf geparkten Bus geprallt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (27.05.2026) um 13.25 Uhr kam es in Ahlen auf dem Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige aus Ahlen befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Warendorfer Straße. Auf dem dortigen Parkstreifen stand ein geparkter Linienbus. Die Ahlenerin prallte auf das Heck des geparkten Busses. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren