POL-WAF: Ostbevern. Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.05.2026
08.00 Uhr, Telefonmasten umgefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (27.05.2026) gegen 12.15 Uhr meldete sich eine 50-Jährige aus Ostbevern telefonisch bei der Polizei. Sie gab an, den Unfall am Vorabend mit ihrem Pkw verursacht zu haben. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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