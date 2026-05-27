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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen
Kreis Warendorf. Vermehrt betrügerische Anrufe festgestellt

Warendorf (ots)

Zur Zeit stellen wir (insbesondere im Bereich der Stadt Ahlen) vermehrt betrügerische Anrufe fest. Aber auch im restlichen Kreisgebiet kann es zu solchen Anrufen kommen.

Die Anrufer wenden sich häufig an ältere Bürgerinnen und Bürger und geben sich als Polizisten, Bankmitarbeiter oder als Angehörige aus. Im weiteren Verlauf versuchen die Betrüger mittels ihrer Lügengeschichte die Angerufenen um Wertgegenstände und Geld zu bringen. Aktuell ist uns kein erfolgreicher Fall bekannt. Die Bürgerinnen und Bürger haben richtig reagiert und haben aufgelegt.

Tipps der Polizei:

Sie haben den geringsten Zweifel? Dann legen Sie auf. Das ist nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und sich zu sortieren. Rufen Sie selber bei der Polizei, Ihrer Bank oder Ihren Angehörigen zurück. Nutzen Sie hierfür nicht die Wahlwiederholung Ihres Telefons, sondern wählen Sie selbständig die jeweilige Rufnummer.

Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Maschen der Betrügerinnen/Betrüger. So helfen Sie Ihren Liebsten, sich zu schützen.

Weitere Informationen: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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