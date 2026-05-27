POL-WAF: Beckum. Weißen Fiat angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (26.05.2026) um 10.55 Uhr kam es in Ahlen auf der Martinstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pedelec die Martinstraße in Richtung der Straße Am Brüggel. Die junge Frau wurde hier von einem weißen Pkw überholt. Dieser soll sie beim Überholvorgang geschnitten haben, sodass die Ahlenerin nach rechts ausweichen musste und dort auf das Heck eines ...

mehr