POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Opel beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Montag (25.05.2026) um 23.15 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug auf dem Föhrenweg in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer auch ein Gebüsch entzündet und einen weiteren Pkw leicht beschädigt. Die Feuerwehr Ahlen löschte den Brand. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt ...

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