Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann von Fahrrad gezogen, geschlagen und getreten

Warendorf (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat sich am Dienstag (19.05.2026) gegen 16 Uhr in Warendorf auf der Von-Ketteler-Straße ein Angriff gegen einen Radfahrer ereignet. Der 26-Jährige aus Sassenberg befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Von-Ketteler-Straße in Richtung Hansaring. Als er an zwei männlichen Personen vorbei fuhr hielt ihn einer am Pullover fest und zog ihn vom Fahrrad. Anschließend wurde der Sassenberger getreten und geschlagen. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Die Täter entfernten sich anschließend in Richtung Hansaring. Sie sollen beide einen europäischen Phänotyp gehabt und hochdeutsch gesprochen haben. Sie waren zwischen 16 bis 19 Jahre alt, circa 1.80 Meter groß und hatten kurze Haare. Sie waren mit Jeans und T-Shirts bekleidet. Wer hat hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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