POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Sonntag (24.05.2026) um 22 Uhr wurde an der Mauerstraße in Beckum-Neubeckum ein Mann von einem Jugendlichen mit einem Stein beworfen und leicht verletzt. Eine Gruppe von drei Jugendlichen war an der Örtlichkeit erschienen um von einem 32-jährigen Neubeckumer einen Roller zu kaufen. Als sich der Mann nicht auf den Preisvorschlag der Jugendlichen einlassen wollte warf einer einen Stein nach ihm und ...

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