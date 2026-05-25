Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann mit Stein beworfen

Warendorf (ots)

Am Sonntag (24.05.2026) um 22 Uhr wurde an der Mauerstraße in Beckum-Neubeckum ein Mann von einem Jugendlichen mit einem Stein beworfen und leicht verletzt. Eine Gruppe von drei Jugendlichen war an der Örtlichkeit erschienen um von einem 32-jährigen Neubeckumer einen Roller zu kaufen. Als sich der Mann nicht auf den Preisvorschlag der Jugendlichen einlassen wollte warf einer einen Stein nach ihm und traf ihn am Arm. Danach flüchteten die unbekannten Personen. Sie sollen 15 bis 17 Jahre alt gewesen sein und hatten gebräunte Haut. Einer trug einen orangefarbenen Pulli und Jeans.

Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben oder hat die Gruppe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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