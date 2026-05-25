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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Geparkten silbernen BMW X3 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Freitag (22.05.2026) 15 Uhr bis Samstag (23.05.2026) 14.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor einem Campinglatz in der Bauernschaft Feldmark in Sasenberg eine BMW X3 hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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