POL-WAF: Sassenberg. Geparkten silbernen BMW X3 angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Samstag (23.05.2026) um 23.20 Uhr kam es in Ahlen auf der Rottmannstraße zunächst zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Ein 35-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Rottmannstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Fußgänger. Der Unbekannte schlug dem Ahlener daraufhin mit der Faust ins Gesicht, nahm ...

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