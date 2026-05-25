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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Unfall Fahrrad geraubt

Warendorf (ots)

Am Samstag (23.05.2026) um 23.20 Uhr kam es in Ahlen auf der Rottmannstraße zunächst zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Ein 35-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Rottmannstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Fußgänger. Der Unbekannte schlug dem Ahlener daraufhin mit der Faust ins Gesicht, nahm sich dessen Fahrrad und flüchtete damit in Richtung Innenstadt. Der Geschlagene wurde leicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten fest das der 35-Jährige alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Gesucht wird der Unbekannte der mit dem Fahrrad des Mannes geflüchtet ist. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fußgänger machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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