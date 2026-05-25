Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Zunächst kontrollierten Polizisten am Samstag (23.05.2026) um 17 Uhr einen 33-jährigen Ahlener mit seinem Pkw auf der Wienkampstraße in Ahlen. Ebenfalls am Samstag (23.05.2026), dann um 23.15 Uhr, wurde ein 23-Jähriger aus Ibbenbüren mit seinem Auto auf der Münsterstraße in Ahlen kontrolliert. Am Sonntag (24.05.2026) um 20 Uhr hielten Einsatzkräfte einen 39-jährigen Dortmunder auf dem Konrad-Adenauer-Ring mit seinem Fahrzeug an.

Bei allen drei Männern ergaben sich bei den Kontrollen Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Die Polizisten ordneten die Entnahme von Blutproben an, untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

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