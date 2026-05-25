POL-WAF: Ahlen. Brand einer Mülltonne
Warendorf (ots)
Am Sonntag (24.05.2026) um 23.25 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand einer Mülltonne an der Mecklenburger Straße in Ahlen gemeldet. Unbekannte Täter hatte die Mülltonne vermutlich angezündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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