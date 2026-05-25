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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand einer Mülltonne

Warendorf (ots)

Am Sonntag (24.05.2026) um 23.25 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand einer Mülltonne an der Mecklenburger Straße in Ahlen gemeldet. Unbekannte Täter hatte die Mülltonne vermutlich angezündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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