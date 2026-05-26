POL-WAF: Beckum. Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Tätern eingeleitet
Warendorf (ots)
Die beiden gesuchten unbekannten Tatverdächtigen entwendeten gemeinschaftlich in einer Parfümerie eine Vielzahl hochwertiger Parfüme, indem sie diese aus den Regalen griffen und das Geschäft fluchtartig verließen.
Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben?
Bilder der gesuchten Personen finden Sie hier im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/204700
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