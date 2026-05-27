Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag (26.05.2026) um 10.55 Uhr kam es in Ahlen auf der Martinstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pedelec die Martinstraße in Richtung der Straße Am Brüggel. Die junge Frau wurde hier von einem weißen Pkw überholt. Dieser soll sie beim Überholvorgang geschnitten haben, sodass die Ahlenerin nach rechts ausweichen musste und dort auf das Heck eines geparkten Pkw prallte. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden. Die Frau blieb unverletzt. Der Fahrer des weißen Pkw flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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