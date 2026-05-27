POL-WAF: Ostbevern. Telefonmasten umgefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Dienstag (26.05.2026) gegen 18.25 Uhr kam es in Ostbevern in der Bauernschaft Lehmbrock (Bereich Breddewiesengraben) zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw von der Straße ab, beschädigte zwei Bäume und prallte gegen einen Telefonmasten. Danach flüchtete der Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug. Die Feuerwehr Ostbevern räumte einen Telefonmasten zur Seite. Ein zweiter Mast musste durch die Einsatzkräfte abgesägt werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher oder zu einem beschädigten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell