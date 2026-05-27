Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Telefonmasten umgefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (26.05.2026) gegen 18.25 Uhr kam es in Ostbevern in der Bauernschaft Lehmbrock (Bereich Breddewiesengraben) zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw von der Straße ab, beschädigte zwei Bäume und prallte gegen einen Telefonmasten. Danach flüchtete der Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug. Die Feuerwehr Ostbevern räumte einen Telefonmasten zur Seite. Ein zweiter Mast musste durch die Einsatzkräfte abgesägt werden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher oder zu einem beschädigten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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