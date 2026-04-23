Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A63 bei Saulheim - eine Person leicht verletzt

A63, Richtung Mainz, Saulheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:17 Uhr, hat sich auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignet. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn in Richtung Mainz für rund 20 Minuten voll gesperrt.

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