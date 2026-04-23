PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A63 bei Saulheim - eine Person leicht verletzt

A63, Richtung Mainz, Saulheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:17 Uhr, hat sich auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignet. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn in Richtung Mainz für rund 20 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim
Telefon: 06132 950-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 22:24

    POL-VDMZ: A63 - Hochzeitskorso auf der A63 mit anschließender Nötigung

    Heidesheim (ots) - Am Samstag, den 18.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen Autokorso. Zwischen den Anschlussstellen Nieder-Olm und Wörrstadt bremsten nach Angaben der Zeugen mehrere Fahrzeuge den Verkehr auf beiden Fahrspuren ab. Zudem wurden zwei Fahrzeuge auf Höhe der AS ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 03:23

    POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW, Zeugen gesucht

    Heidesheim (ots) - Am 16.04.2026 gegen 21:40 Uhr kommt es auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge sind danach nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die am Verkehrsunfall beteiligten Personen machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 19:18

    POL-VDMZ: A60 Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und anschließender Unfallflucht

    Heidesheim (ots) - Am 13.04.2026 kam es auf der Autobahn 60 in Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-West in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 78-jähriger Autofahrer wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah hierbei eine neben ihm fahrende 28-jährige Fahrzeugführerin. Diese wurde durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren